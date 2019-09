Da Messi a Mou, parata stelle a Milano

MILANO, 23 SET - I fuoriclasse di oggi, come Virgil Van Dijk (il grande favorito della vigilia), Leo Messi, Luka Modric e Kylian Mbappè, si mischiano ai fuoriclasse di ieri, come Ronaldo, Roberto Carlos, Marco Van Basten e Samuel Eto'o, e ritrovano sul 'green carpet' del 'Best Fifa Football Award 2019'. Una vera parata di stelle a pochi passi dal teatro 'La Scala' di Milano, blindatissima per l'occasione da un cordone di forze dell'ordine. Presenti anche tanti allenatori: Fabio Capello, Josè Mourinho, Mauricio Pochettino, Jurgen Klopp e il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, arrivato assieme al presidente federale, Gabriele Gravina. La dirigenza del Milan arriva al completo con il presidente Paolo Scaroni, l'ad Ivan Gazidis e il Cfo Zvonimir Boban. Per l'Inter presente il presidente Steven Zhang con gli ad Alessandro Antonelli e Beppe Marotta e il vicepresidente Javier Zanetti. Presente anche il presidente del Real Madrid Florentino Perez e il ds del Barcellona Eric Abidal.