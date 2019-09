Cori a Dalbert, supplemento indagine

ROMA, 23 SET - Nessuna sanzione, almeno per ora, per i 'buu' razzisti nei confronti di Dalbert durante Atalanta-Fiorentina. E' quanto deciso dal giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, che ha disposto "un supplemento di indagine a cura della Procura Federale, al fine di acquisire ogni elemento utile, anche mediante la testimonianza dello stesso calciatore, circa l'effettiva entità, dimensione e provenienza dei cori in oggetto".