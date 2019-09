Serie A in campo per salute occhi

ROMA, 23 SET - Lega Serie A, Società Oftalmologica Italiana e Fondazione "Insieme per la Vista" scendono in campo durante la 5/a giornata di Serie A con la campagna "La vista ti salva la vita" dedicata al miracolo quotidiano del vedere bene vedere sempre. La Società Oftalmologica Italiana (SOI) in collaborazione con la Lega Serie A è promotrice negli stadi italiani della campagna sociale "La vista ti salva la vita" la più grande campagna di informazione e sensibilizzazione dedicata alla prevenzione e alla cura delle malattie della vista. In questo periodo i medici oculisti italiani offriranno 30 mila visite gratuite per tutti coloro che non si sono mai sottoposti a questo controllo medico. Durante la 5/a giornata di campionato, nei 10 stadi dove si disputeranno le partite di Serie A sarà posizionato al centro del campo uno striscione di 10 metri tenuto da bambini.