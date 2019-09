Judo. a Roma 120 anni della Borgo Prati

ROMA, 23 SET - Un secolo e 20 anni. Si intitola così festa organizzata a Roma sabato 28 per il compleanno di una delle più antiche palestre d'Italia: la Borgo Prati. Nata nel 1899 nel cuore del quartiere Prati della capitale, ancora oggi è un centro sportivo frequentato da centinaia di atleti di ogni età e dove si praticano attività che ne hanno caratterizzato storia e medagliere, come il sollevamento pesi, la lotta nei diversi stili, il judo, il kung fu, l'Aikido. La manifestazione, patrocinata da Roma Capitale,Coni,Fijlkam,Fipe e Unasci, si terrà presso la scuola A.B. Cairoli, in via Giordano Bruno, e prevede dibattiti, incontri, esibizioni di judo, lotta, Kung Fu, sollevamento pesi. Saranno presenti rappresentanti delle federazioni sportive, dell'amministrazione comunale, del Parlamento, come l'on. Felice Mariani, primo judoka italiano a conquistare una medaglia alle Olimpiadi e già ct azzurro; Daniele Frongia, assessore allo sport di Roma; Domenico Falcone, presidente della Fijlkam e Antonio Urso, presidente della Fipe.