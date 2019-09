Sarri,per Juve ora importante continuità

TORINO, 23 SET - "Valuterò oggi chi mandare in campo, la squadra ha speso molto. Per noi adesso è importante avere continuità". Maurizio Sarri presenta così l'infrasettimanale di campionato contro il Brescia. "E' una squadra organizzata, che esprime un calcio piacevole - dice il tecnico della Juve - e l'esordio di Balotelli potrebbe darle ancora più entusiasmo". Higuain, colpito al naso contro il Verona, non ha fratture. Da Valutare Ronaldo, "che ieri - rivela Sarri - aveva un leggero affaticamento all'adduttore".