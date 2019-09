Inter-Lazio a Maresca,Guida arbitra Juve

ROMA, 23 SET - E' Maresca di Napoli l'arbitro designato per dirigere Inter-Napoli di mercoledì a San Siro, match della quinta giornata di campionato in programma mercoledì. Lo rende noto l'Aia. Per Brescia-Juventus di domani (ore 21) è stato designato Pasqua, mentre all'Olimpico per Roma-Atalanta ci sarà Irrati. Di Bello dirigerà invece Napoli-Cagliari. Per Torino-Milan di giovedì è stato scelto Guida.