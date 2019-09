Vela, Brisius "Genova partner ideale"

GENOVA, 23 SET - "Portare l'arrivo della regata The Ocean Race a Genova e in Italia è significativo perché ci consente di cogliere l'opportunità di incontrare molti tifosi del Sud Europa che hanno una grande passione per gli sport ad alti livelli". Lo ha detto Richard Brisius, presidente di The Ocean Race, ospite al Salone Nautico. "Nella città di Genova - ha aggiunto Brisius - abbiamo trovato un partner che ha tutte le competenze necessarie e le nostre stesse ambizione di creare un futuro sostenibile. Inoltre condivide molti dei valori della regata, come il lavoro di squadra e la tecnologia, rispettando allo stesso tempo una profonda tradizione marinara".