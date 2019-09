Golf, Munoz vince il Senderson Farms

ROMA, 23 SET - Sebastián Munoz nel Mississippi supera al play-off Sungjae Im e vince il Senderson Farms Championship. Prima vittoria in carriera sul PGA Tour per il player colombiano che realizza così il sogno di una vita sportiva. "Mai avrei pensato - la rivelazione - di poter giocare sul massimo circuito americano -. Il mio obiettivo era quello di completare gli studi e ora mi ritrovo in America a festeggiare". Il PGA Tour 2019-2020 è iniziato nel segno dei sudamericani. Prima l'exploit di Joaquin Niemann nel "The Greenbrier". Ora quello di Munoz nel Senderson Farms. Con il 26enne di Bogotà che a Jackson ha messo al tappeto alla prima buca di spareggio il sudcoreano Im, miglior rookie della passata stagione. Entrambi avevano chiuso il torneo in 270 (-18), ma una maggiore freddezza nel momento clou ha permesso a Munoz di realizzare l'impresa.