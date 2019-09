Ancelotti, al Milan serve tempo

ROMA, 23 SET - Al Milan serve tempo, la Roma si sta rivelando competitiva: il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di Radio anch'io sport risponde così alla domanda di un giudizio sui rossoneri di Giampaolo e i giallorossi di Fonseca dopo queste prime partite di campionato. Il Milan "è ancora alla ricerca di una identità precisa. Quando sei in mezzo al guado è sempre più cmplicato, le cose non vengono in modo naturale, c'è la volontà di farlo, ma serve pazienza. E' arrivato un nuovo tecnico con idee diverse, tanti nuovi giocatori, serve tempo". Quanto alla Roma, per Ancelotti "sicuramente può entrare nella competizione dell'alta classifica. Fonseca è un ottimo allenatore con idee interessanti e ha dato vigore e entusiasmo a una squadra giovane, anche se adesso è valorizzata da un giocatore anziano come Dzeko. Ma questo è il momento -ha concluso Ancelotti- degli anziani, oltre a Dzeko, basti vedere cosa fanno Llorente, Ribery, Ronaldo".