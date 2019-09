Real Madrid vince a Siviglia ed è primo

ROMA, 22 SET - Un colpo di testa di Karim Benzema allontana le critiche e basta al Real Madrid per balzare in testa alla classifica. Grazie alla rete messa a segno dal francese infatti il Real vince 1-0 in casa del Siviglia dell'ex Julen Lopetegui e ora è al comando con 11 punti con l'Athletic Bilbao mentre il Siviglia resta a quota 10.