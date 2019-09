Calcio: Infantino, investimenti su donne

ROMA, 22 SET - "Il calcio femminile è una realtà, qualcosa di incredibile, i Mondiali di Francia della scorsa estate hanno avuto più di un miliardo di telespettatori". Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ospite di 90mo Minuto, in onda su Rai 2. "Le ragazze giocano al calcio in maniera spettacolare - ha aggiunto - come Fifa ci crediamo moltissimo e continuiamo a investire".