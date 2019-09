Ad Aragon miglior risultato per Aprilia

ROMA, 22 SET - Aprilia coglie ad Aragon il miglior risultato della stagione piazzando Aleix Espargaró settimo, ma vicino ai primi, e Andrea Iannone, ancora sofferente alla spalla dopo l'incidente di Misano, undicesimo. "Quello di oggi è un bel risultato - le parole di Aleix Espargarò - io e la squadra abbiamo sempre dato il 100% e ce lo meritiamo. All'inizio con il serbatoio pieno non avevo il migliore feeling all'anteriore ma le cose sono andate migliorando dopo qualche giro. Mi sono divertito, lottare nel gruppo di testa è sempre bello, anche se le caratteristiche della pista ci hanno indubbiamente aiutato". Soddisfatto, nonostante la spalla ancora dolorante, Andrea Iannone. "In questo weekend ho dovuto stringere i denti e anche in gara il dolore alla spalla mi ha costretto a gestire le energie, specialmente quando il grip ha iniziato a diminuire - ha detto - Sono contento per il risultato di squadra ma noi dobbiamo continuare a lavorare duramente".