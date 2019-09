Rugby: O'Shea,vinto ma si può migliorare

ROMA, 22 SET - "Abbiamo raggiunto il primo obiettivo, la prima vittoria, ma non abbiamo giocato al nostro livello". Conor O'Shea, ct dell'Italia, commenta cosi' la vittoria azzurra contro la Namibia, al via dei mondiali di rugby, in Giappone. E parla del tempo variabile che a tratti ha condizionato il match, soprattutto col vento. "La nostra touche in tre occasioni non è stata contestata e sicuramente il meteo ha influenzato l'andamento del gioco in alcuni frangenti. Molti giocatori erano al primo mondiale e un po' all'inizio siamo stati contratti: non è una scusante, è un dato oggettivo. Siamo riusciti a segnare 47 punti senza giocare al nostro vero livello". "L'obiettivo era battere la Namibia e conquistare cinque punti - ha ribadito Sergio Parisse - e ora il nostro focus sarà incentrato sul Canada. Non abbiamo tempo da perdere: bisogna recuperare subito in vista della prossima partita".