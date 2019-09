Giampaolo, reazione Milan troppo emotiva

MILANO, 21 SET - ''Abbiamo iniziato con qualche titubanza di troppo, poi ci siamo assestati e c'è stato equilibrio. L'Inter ha qualcosa in più nell'esperienza, nel vissuto: però quel gap il Milan è riuscito a colmarlo. Il gol ha rotto gli equilibri e poi ci siamo disuniti, la reazione emotiva è l'unica cosa che mi è piaciuta meno''. Non fa drammi Marco Giampaolo dopo la sconfitta del suo Milan nel derby. Ma la squadra rossonera ha ancora molto da lavorare: ''Non mi è piaciuta la reazione della squadra, con giocatori che si pestavano i piedi. Poi non abbiamo fatto male, mi è piaciuto il coraggio di stare alti. Dopo il gol serve una reazione da squadra matura che sa gestire le difficoltà''.