Hamilton, che passo la Ferrari di oggi..

ROMA, 21 SET - "Non so come le Ferrari oggi hanno tenuto questo passo". Lewis Hamilton è rimasto impressionato dall'exploit delle Rosse a Singapore, culminato nella pole di Charles Leclerc. "Io ho dato tutto quello che avevo - ha assicurato il pilota Mercedes, leader del mondiale di F1 - e sono contento della prima fila, sono contento di essere tra le due Ferrari. Domani proverò a beffarle".