F1: Singapore, terza pole per Leclerc

ROMA, 21 SET - Charles Leclerc ha ottenuto la pole del gp di Singapore. Al fianco del ferrarista partirà Lewis Hamilton con la Mercedes. In seconda fila la Ferrari di Sebastian Vettel e la Red Bull di Max Verstappen. Leclerc ha ottenuto la terza pole di fila (la quinta della stagione) con un bellissimo giro in Q3, fermando il cronometro sul tempo di 1'36"217. "Sono davvero contento" ha detto il pilota Ferrari, che ha rischiato tutto per stare davanti a Lewis Hamilton: "In alcuni momenti ho temuto di perdere la macchina" ha raccontato. "Ringrazio il team che ha fatto un lavoro fantastico su una pista che non ci dava per favoriti" ha aggiunto. Il pacchetto portato in Malesia dalla Ferrari ha funzionato: "I pezzi nuovi hanno lavorato nel modo giusto, ieri è stato un venerdì difficile, ma abbiamo lavorato duro ed ha pagato".