Lotta: Mondiali, Chamizo argento -74 kg

ROMA, 21 SET - Frank Chamizo ha vinto la medaglia d'argento ai mondiali di lotta in corso in Kazakistan nella categoria -74 kg. L'azzurro è stato sconfitto in finale dal russo Zauberk Sidakov per 5-2. Ieri Chamizo aveva sconfitto, in serie, lo svizzero Marc Dietsche per 10-0, il coreano Seungchul Lee per 10-2 e ancora il kazako Daniyar Kaisanov per 5-0, conquistando la carta olimpica per Tokyo 2020. Sfuma, per il momento, l'obiettivo di Chamizo di vincere il titolo iridato in tre categorie diverse: l'italocubano in passato si era imposto nelle categorie dei 65 e dei 70 kg.