Sampdoria, Di Francesco vuole una svolta

GENOVA, 21 SET - "Lo zero in classifica infastidisce e fa male a tutti". Eusebio Di Francesco vuole voltare pagina dopo tre sconfitte consecutive, 9 gol subìti e uno (rigore) segnato. Così il tecnico, contro il Torino, al Ferraris, chiede la svolta alla sua Sampdoria. "Abbiamo lavorato sulla testa, non dobbiamo perdere l'attenzione in gara", spiega il tecnico che andrà avanti sulla difesa a 3 e giocherà con un trequartista (Ramirez) e due punte (Rigoni e Quagliarella). Di Francesco sottolinea anche il momento non fortunato, "oggi appena sbagliamo prendiamo schiaffi". E a chi chiede se l'incertezza sulla cessione del club possa turbare l'ambiente risponde così: "Non dobbiamo rifugiarci in altri problemi. Se in passato hanno influito non deve più accadere. Dobbiamo essere concentrati sul campo". Un aiuto potrà venire dal tifo. "Se penso alla bolgia del Ferraris ho già i brividi -dice. Credo che i tifosi non ci abbiano mai fatto mancare nulla. Sta a noi trasformare questa bolgia in prestazioni e trascinare i tifosi".