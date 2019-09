Beach volley, Lupo-Nicolai a Tokyo 2020

ROMA, 21 SET - Dopo Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, Paolo Nicolai e Daniele Lupo difenderanno i colori dell'Italia anche nel torneo olimpico di beach volley alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. La coppia azzurra ha sfruttato nel migliore dei modi il torneo di qualificazione pre-olimpico, svoltosi in Cina a Haiyang e nel match decisivo hanno battuto la forte coppia olandese Brouwer-Meeuwsen 2-0 (21-17, 21-19). I vice campioni olimpici potranno così difendere la storica medaglia d'argento, conquistata nel 2016 a Copacabana. La qualificazione olimpica di oggi rappresenta un risultato storico per la Federazione Italiana Pallavolo, per la prima volta alle Olimpiadi di Tokyo parteciperanno le nazionali azzurre di tutte e tre le discipline: pallavolo, sitting volley (paralimpiadi) e beach volley.