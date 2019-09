Nazionale, gli elogi di Lippi a Mancini

GENOVA, 21 SET - "La rotta della nazionale di Mancini mi sembra che sia giusta, lo skipper è molto bravo, Roberto Mancini sta facendo delle cose intelligenti, sta coinvolgendo tanti giovani, sta dando messaggi a tutte le squadre, addirittura chiama dei giocatori ancor prima che esordiscano in serie A, bei messaggi". Così l'ex ct mondiale Marcello Lippi commenta i risultati delle qualificazioni agli Europei 2020 della nazionale italiana di calcio, prima della partenza della regata delle Millevele 2019, che lo vede protagonista. La regata è un avvenimento legato al Salone nautico in corso a Genova. Nonostante il gran numero di stranieri in Italia, Lippi sottolinea la qualità dei giovani italiani. "Quando ero ct della nazionale sceglievo su un 60% di italiani, adesso siamo al 40%, nonostante ciò ci sono tantissimi giovani bravi che fanno parte delle nazionali, questo fa ben sperare".