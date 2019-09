Blengini "ora non si può più sbagliare"

ROMA, 20 SET - "Siamo arrivati alla fase da dentro o fuori, quella dell'eliminazione diretta. Abbiamo giocatori che conoscono bene la differenza dell'interpretazione di partite come questa e i rischi che si corrono". Il ct della nazionale di pallavolo, Gianlorenzo Blengini, annuncia così l'impegno dell'Italia domenica contro la Turchia negli ottavi di finale dell'Europeo in corso in Francia. "E' davvero una buona squadra, la Turchia. Finora ha fatto vedere cose interessanti contro ogni avversaria e rappresenta un buon mix tra giocatori più esperti e altri emergenti", ha affermato Blengini. "Noi abbiamo parlato tanto dell'intensità durante le partite; dobbiamo sviluppare una maggiore qualità in fase difensiva così come quello di palla alta che come contro la Francia non è stata all'altezza - ha aggiunto il ct -. Possiamo e dobbiamo fare meglio perché rappresenta un fattore imprescindibile man mano che si entra nella fase calda della manifestazione".