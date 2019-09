Conte, anche domani derby sarà speciale

MILANO, 20 SET - ''Che partita mi aspetto? Mi aspetto un derby: sono tutte partite speciali i derby, lo sarà anche domani. Affrontiamo una buonissima squadra'': sono le sensazioni del tecnico dell'Inter, Antonio Conte, alla vigilia del suo primo derby di Milano. Di fronte Giampaolo, anche lui alla prima stracittadina milanese: ''Quello che ha ottenuto se l'è meritato, ha fatto come me una gavetta importante: ognuno di noi ha un proprio percorso, lui ha meritato tutto, è preparato, è ossessionato dal calcio come me''. Poi parla dei singoli: Lukaku sta bene, ha superato il problema alla schiena. Brozovic ''ha margini di miglioramento importanti: può diventare tra i più forti in assoluto'', su Sanchez: ''Sta lavorando bene, secondo me sta facendo step importanti per avvicinarsi ad essere considerato all'undici iniziale: può aggiungere esperienza in campionato e in Champions''.