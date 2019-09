Mondiali lotta, Chamizo in finale

ROMA, 20 SET - Frank Chamizo si qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per la lotta libera, e sale a 127 azzurri la squadra italiana ai prossimi Giochi. L'italo-cubano, numero uno del ranking mondiale nella categoria 74 kg, è il primo lottatore azzurro a conquistarsi un posto per i Giochi: lo ha fatto qualificandosi alla finale del Mondiale, in corso a NurSultan, in Kazakistan. La certezza, a dire il vero, era arrivata già con il passaggio alla semifinale, ottenuto con un 5-0 sul kazako Daniyar Kaisanov; poi Chamizo ha sconfitto anche il francese Zelimkhan Khadjiev per 4-1, agguantando la finale e la possibiltà di gareggiare per il suo terzo titolo mondiale: in caso di successo, Chamizo sarebbe l'unico ad aver mai fatto un tris in tre categorie diverse. Domani l'azzurro si giocherà l'oro contro il russo Zaurbek Sidakov, che ha sconfitto il pluridecorato americano Joardan Burroughs. Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono dunque a 127, 64 uomini e 63 donne, in 17 discipline differenti con 5 pass individuali.