Sarri, si matura con la continuità

TORINO, 20 SET - "La squadra deve trovare una organizzazione forte e in questa fase iniziale si trova solo con la continuità in certi ruoli chiave. La maturità di squadra non si raggiunge in un tempo prestabilito". Prime considerazioni di Maurizio Sarri sul processo di crescita della sua Juventus. "Se hai tre figli non puoi pretendere che diventino adulti e maturi tutti alla stessa età - ha spiegato -. Così è per le squadre, che hanno caratteristiche proprie e il percorso con ogni squadra è diverso. La squadra sta facendo tanto in allenamento, ma ha caratteristiche diverse dalle mie precedenti e giocheremo in maniera diversa".