Giampaolo, derby? faremo più di Slavia

CARNAGO (VARESE), 20 SET - ''Non mi piace difendere nel 'fortino'. Non voglio una squadra che giochi con la palla lunga e che non riconquisti la palla. Dobbiamo lavorare su tutto. Conte ha avuto un percorso importante. L'ho seguito anche agli inizi, conosco la sua evoluzione. Oggi all'Inter ripropone il calcio del primo Conte, conosco la sua idea di calcio. Ho visto la gara dell'Inter contro lo Slavia Praga? Non faremo come loro, vogliamo fare meglio di loro''. Lo dice Marco Giampaolo, mai sconfitto in un derby e mai avversario in panchina di Antonio Conte.