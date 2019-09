Basket, Pozzecco a Sassari fino al 2022

SASSARI, 20 SET - Il coach della Dinamo Banco di Sardegna Gianmarco Pozzecco ha rinnovato il contratto e resterà alla guida della squadra sassarese fino al 2022. "Sono molto felice -ha detto Pozzecco- anche perché ripensando al mio percorso da allenatore non posso che ricordarmi che a febbraio dell'anno scorso ero in una situazione completamente diversa, sostanzialmente dimenticato dalla pallacanestro. Per giusti motivi, beninteso, poiché nelle mie ultime esperienze non avevo dato segno di grande lucidità, e quindi meritatamente ero stato messo da parte; e ero giustamente pessimista sul fatto che ci potesse essere ancora qualcuno disposto a credere in me. Se tutto ciò è successo -ha aggiunto- lo devo al presidente Sardara che ha fatto sì che prendessi un aereo e da una fantastica isola passassi a un'altra fantastica isola, per tornare a fare quello che mi piace di più, la pallacanestro. In più ho avuto la fortuna di essere stato adottato dal grande popolo sardo".