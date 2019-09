Tudor, Brescia motivato? Udinese di più

UDINE, 20 SET - "Il Brescia verrà motivato a Udine? È normale. Noi lo saremo di più". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Igor Tudor nella consueta conferenza stampa pre-partita alla vigilia della gara casalinga di domani con il Brescia. "Non esiste che ci sia uno più motivato di me. La mentalità di gruppo si acquisisce durante la settimana di lavoro", ha ribadito il concetto. "Il Brescia è una squadra ben organizzata, si conoscono da un po', l'allenatore conosce la squadra. Sono sempre partite difficili - ha aggiunto - ma mi concentro soprattutto sulla mia squadra. Mi aspetto di confermare le cose buone viste in queste tre partite e fare ancora meglio; è il nostro obiettivo. Poi ovviamente abbiamo preparato la partita, visto i pericoli che possono derivare".