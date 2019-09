Mondiali rugby: Parisse, colgo l'attimo

ROMA, 20 SET - Sergio Parisse e' pronto a scendere in campo per il suo quinto e ultimo Mondiale di rugby: "Orgoglio e' la parola giusta per descrivere il mio sentimento - dice il capitano degli azzurri, a 48 ore dall'esordio in Coppa del mondo, dal Giappone - Ma soprattutto sono concentrato a godermi ogni attimo di questa nuova avventura. Quando vai avanti con gli anni, e ti rendi conto che sei alla fine della carriera, e' questo quello che vuoi: cogliere ogni attimo e godertelo".