Senderson Farms, fermo per maltempo

ROMA, 20 SET - Il Senderson Farms Championship di golf si ferma subito per maltempo. A Jackson, nel Mississippi, round sospeso con Tome Hoge al comando della classifica con 64 (-8) colpi, uno di vantaggio su un terzetto d'inseguitori composto da Robert Streb, Cameron Percy e Seamus Power, tutti secondi con 65 (-7). Nel secondo torneo 2019-2020 del PGA Tour buon avvio anche per Joaquin Niemann. Il cileno, reduce dal primo successo in carriera sul massimo circuito americano (vittoria al "The Greenbrier), è 11/o (68, -4). Mentre Cameron Champ, campione uscente, è stato fermato dopo otto buche concluse con uno score di -1.