Europa League: Roma-Basaksehir 4-0

ROMA, 19 SET - Una Roma non bella (per ammissione del suo stesso allenatore Paulo Fonseca) aveva chiuso il primo tempo contro i turchi del Basaksehir avanti di una sola rete, oltretutto frutto di un autogol, nell'esordio in Europa League. Ma la squadra ha ingranato tutt'altra marcia nella ripresa (anche grazie all'inserimento di Lorenzo Pellegrini) finendo per vincere 4-0 con le reti di Dzeko, Zaniolo e Kluivert. Nel finale c'è stato spazio anche per Kalinic, che ha avuto l'occasione di realizzare il 5-0, ma si è visto respingere i propri tiri dal portiere avversario per due volte nel corso della stessa azione. Nell'altro incontro del gruppo J vittoria a sorpresa, sempre per 4-0, del Wolfsberger in casa del Borussia Moenchengladbach. Proprio gli austriaci saranno i prossimi avversari della Roma.