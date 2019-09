A Schio sfida l'Europeo dei Supergallo

ROMA, 19 SET - Domani a Schio (VI) in quel del PalaRomare Luca Rigoldi (21v1s1p) difenderà il suo titolo Europeo dei Supergallo dall'assalto del fortissimo ucraino Olexandr Yehorov (20v1s). Evento, organizzato dalla Boxe Loreni in collaborazione con la FPI e ArtmediaSport, per il quale oggi sono state effettuate le operazioni di peso di tutti i boxer, che tra poco più di 24 ore saliranno sul ring del Palasport scledense. Di seguito il programma della serata, che vedrà il main event Rigoldi vs Yegorov trasmesso in diretta da Raisport a partire dalle ore 23: Superpiuma/super featherweight Davide Festosi-Maycol Antonio Escobar Cuevas; Pesi welter/welterweight Nicola Cristofori contro Ivica Gogosevic; Pesi medi/middleweight Petru Chiochiu contro Ognjen Raukovic; Pesi gallo/bantamweight Cristian Zara contro Boban Nikolic; Superleggeri/super light Antonio Casali contro Marco Massignan; Pesi medi/middleweight Etinosa Oliha contro Santos Medrano.