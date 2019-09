Donnarumma, il saluto a Mihajlovic

MILANO, 19 SET - ''Il mister ce la farà sicuramente a sconfiggere la malattia, è un leone. Gli faccio un in bocca al lupo, spero di abbracciarlo presto''. E' l'augurio di Gianluigi Donnarumma all'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, che lo ha fatto esordire in Serie A. ''E' una persona - aggiunge Donnarumma, in esclusiva a Dazn - che ti dà tutto, anche durante le partita ti dava sempre una motivazione in più. Con noi era diretto, se vuole dirti una cosa te la diceva in faccia, questo è il bello del mister. Quando è andato via ho pianto, ci ero rimasto male''.