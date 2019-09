CAGLIARI, 19 SET - Cagliari ancora senza Nainggolan per la partita di domani sera alla Sardegna Arena contro il Genoa. Ma con la voglia di non tornare indietro dopo i primi tre punti conquistati a Parma. Sarà l'inizio di un periodo di fuoco che passa dalla partita di mercoledì col Napoli e da quella di nuovo in casa con il Verona. "Ma noi - ha detto Rolando Maran - giochiamo puntando al massimo su ogni partita". E c'è un obiettivo: riconquistare una vittoria in casa che manca da circa cinque mesi. "Il successo con il Parma può essere considerato una ripartenza - ha continuato l'allenatore rossoblù - adesso bisogna dare continuità e una direzione precisa al nostro lavoro. Domani abbiamo un'opportunità. Noi siamo consapevoli della strada che dobbiamo prendere. Ci siamo allenati bene perché vogliamo vincere questa partita anche per fare capire quale deve essere la nostra direzione".