Bebe Vio "non è mai facile confermarsi"

ROMA, 19 SET - "Sono contenta perché non è facile confermarsi. Passano gli anni, cambiano le avversarie ed è sempre più difficile e per questo anche più divertente. Io sto lavorando per cambiare e migliorare la mia scherma ed i risultati dicono che stiamo facendo un buon lavoro". Così la neo iridata di fioretto paralimpico, Bebe Vio, subito dopo la conquista dell'oro ai Mondiali in corso a a Cheongju, in Corea del Sud. "La gara di oggi non è stata facile, soprattutto in semifinale quando ho incontrato la russa Vasileva che mi aveva sconfitto nella tappa di Coppa del Mondo a Kyoto. Peccato per la stoccata decisiva che in realtà è arrivata per via di un cartellino rosso che l'arbitro ha dato a lei: non ho esultato come avrei voluto, ma l'importante è il risultato". Adesso l'attenzione dell'azzurra si sposta alla gara a squadre in programma domenica: "Arriviamo da campionesse in carica e dobbiamo fare bene - dice Bebe - E' la gara a cui tengo tantissimo. Non sarà una passeggiata, ma ce la metteremo tutta come al solito".