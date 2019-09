Bebe Vio ancora oro mondiale fioretto

ROMA, 19 SET - Bebe Vio cala il tris. La fiorettista veneta conquista la medaglia d'oro nel fioretto femminile, categoria B, ai Campionati del Mondo di scherma paralimpica in corso a Cheongju, in Corea del Sud. Si tratta del terzo titolo iridato per l'azzurra che segue quelli conquistati ad Eger, in Ungheria, nel 2015 ed a Roma nel 2017. In finale l'azzurra ha superato la cinese Xiao Rong 15-5.