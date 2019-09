F1: Haas conferma Grosjean e Magnussen

ROMA, 19 SET - La Haas ha confermato anche per la prossima stagione Romain Grosjean e Kevin Magnussen. Lo ha annunciato la scuderia statuniterne attraverso i suoi canali social. Nel segno della continuità visto che Grosjean corre per la Haas sin dal suo esordio, nel 2016, e Magnussen è arrivato nel 2017. "La necessità di avere esperienza è stata una delle basi del team: con Romain Grosjean e Kevin Magnussen nel 2020 continueremo ad avere due piloti che ci offrono una base solida su cui continuare a crescere", le parole del team principal Guenther Steiner. "Il 2019 è stato un anno difficile per noi - ha aggiunto - ma la nostra capacità di imparare dalle esperienze condivise ci aiuterà a imparare, migliorare e ad andare avanti uniti nel 2020". Grosjean e Magnussen hanno combinato per un totale di 166 punti, di cui 93 nello scorso campionato quando la Haas ha chiuso al quinto posto nella classifica costruttori.