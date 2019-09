Olesen sospeso fino a termine processo

ROMA, 19 SET - Mano pesante dell'European Tour nei confronti di Thorbjorn Olesen. Il giocatore danese, accusato di aver molestato una donna su un volo di prima classe da Nashville a Londra e sospettato anche di aver urinato in un corridoio dell'aereo, dopo aver infastidito altri passeggeri e alcuni membri dell'equipaggio, rimarrà sospeso fino a quando il processo non avrà fatto il suo corso. La rivelazione arriva da un portavoce del massimo circuito continentale, con il 29enne di Fureso che potrebbe rimanere lontano dal green anche fino all'11 maggio 2020, data in cui è prevista la sentenza della Magistrates Court di Uxbridge. Dopo aver respinto ogni addebito ed essersi dichiarato innocente, Olesen è ritornato in Aula per la seconda udienza a suo carico e si ripresenterà davanti alla Corte il 13 dicembre 2019. Tempi di attesa ancora lunghi per il danese, che sembra aver compromesso anche la sua presenza alla Ryder Cup 2020 (Wisconsin, Stati Uniti).