ROMA, 18 SET - A Zagabria la Dinamo ha battuto l'Atalanta per 4-0 (3-0) nella prima partita del Girone C di Champions League. Leovac apre le mercature dopo 10' di gioco, poi arriva il tris di Orsic, in gol al 31' e al 42' del primo tempo, infine al 23' della ripresa.