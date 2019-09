Sarri "Partita vera,pari lascia l'amaro"

ROMA, 18 SET - "Una partita decisamente positiva perché abbiamo fatto una partita vera, siamo cresciuti molto. Ma c'è l'aspetto negativo, perché c'era la sensazione che avevamo la partita in mano e pareggiarla così lascia l'amaro in bocca". Maurizio Sarri legge così il 2-2 della Juventus in casa dell'Atletico Madrid, nella gara inaugurale della Champions. "Abbiamo segnato e la squadra si è mostrata viva - le parole del tecnico dei bianconeri ai microfoni di Sky -, dispiace, siamo un po' leggeri su azioni prevedibili".