Ciclismo: staffetta con E.Longo Borghini

ROMA, 18 SET - Il commissario tecnico Edoardo Salvoldi, dopo aver indicato una rosa di azzurre per la staffetta mista ai Mondiali di ciclismo in Inghilterra, ha sciolto la riserva e ufficializzato le tre titolari che, insieme a Elia Viviani, Davide Martinelli ed Edoardo Affini, disputeranno la prova d'apertura della rassegna iridata in programma domenica 22 settembre sulla distanza di 28 chilometri del circuito Harrogate. Queste le titolari: Elisa Longo Borghini (Fiamme Oro-Trek Segafredo), Elena Cecchini (Fiamme Azzurre-Canyon Sram), Tatiana Guderzo (Fiamme Azzurre/Bepink). Riserva staffetta: Marta Cavalli (Fiamme Oro-Valcar Cylance). La partenza della Nazionale femminile della staffetta per i mondiali è fissata venerdì 20 settembre alle 15 dall'aerporto di Malpensa.