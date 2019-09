Ciclismo: Giro di Toscana,vince Visconti

ROMA, 18 SET - C'è il sigillo di Giovanni Visconti (Neri Sottoli Selle Italia KTM) sul traguardo di Pontedera. Il 36enne siciliano ha vinto la 4/a edizione del Giro della Toscana di ciclismo e ha vestito la prima maglia oro di leader della challenge Memorial Alfredo Martini. Al termine di uno sprint ristretto e serratissimo ha avuto la meglio del colombiano Egan Bernal, vincitore dell'ultimo Tour de France, tra i più attesi e applauditi in questo primo atto della due giorni ciclistica in Valdera. Terzo posto per il russo Nikolai Cherkasov (Gazprom-Rusvelo). Sono 134 i corridori al via, con nomi e squadre importanti: su tutti, appunto, il vincitore della Grande Boucle, del Giro di Svizzera e della Parigi-Nizza, Egan Bernal, schierato in prima fila alla partenza insieme al campione d'Italia, Davide Formolo. Da percorrere 204,4 km con la tripla scalata al Monte Serra che rende la gara particolarmente impegnativa.