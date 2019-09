Gabigol in Brasile va a rete ogni 87'

ROMA, 18 SET - In Italia non è riuscito a fare breccia nel cuore dei tifosi di fede interista, in Brasile continua invece a fare faville. E' strano il destino di Gabriel Barbosa, alias Gabigol, che, al termine del girone d'andata del Brasilerao, con la maglia del Flamengo ha convinto anche i più scettici sulle proprie qualità. I rossoneri di Rio de Janeiro guidano la classifica con 42 punti in 19 partite e sono a +3 sul Palmeiras di San Paolo. L'attaccante, che è ancora di proprietà dell'Inter, come riporta Globo Esporte, è il migliore del campionato, con 16 gol realizzati, in pratica uno ogni 87'.