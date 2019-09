'Inter ricorda l'Atletico campione Liga'

ROMA, 18 SET - ''Vedo molte cose in questa Inter che mi ricordano l'Atletico che vinse la Liga nel 2013/14''. Paroladel difensore uruguaiano dell'Inter Diego Roberto Godin in una intervista a Dazn. ''L'ambiente nello spogliatoio, lo spirito di gruppo, la voglia di stare insieme, di lavorare e fare bene. E poi l'entusiasmo della gente, i tifosi stanno percependo le giuste sensazioni. Anche se la cosa da cui iniziare è sempre l'allenatore: a Madrid il Cholo Simeone e qui Conte. Fondamentale avere un allenatore così, di personalità che ti spinga sempre. Dobbiamo fare come fece quell'Atletico: Partido a Partido''. Conte e Simeone? ''Sono molto simili - assicura Godin - Guardate come vivono le partite, un giocatore dal campo percepisce quell'energia e vi posso garantire che in allenamento è la stessa cosa. Avere un allenatore che creda con quella forza alle proprie idee, per un giocatore è fondamentale, in ogni momento della stagione''. Godin parla del derby con il Milan: ''So come si deve vivere e giocare un "Clasico" così"