Bayern-Stella Rossa: polizia in allarme

BELGRADO, 18 SET - La polizia di Monaco di Baviera è in allarme per l'esordio questa sera in Champions League del Bayern, che alla Allianz Arena affronta la Stella Rossa di Belgrado. Stando ai media serbi, nel capoluogo bavarese sono attesi non meno di 5 mila tifosi serbi provenienti non solo da Belgrado e dal resto della Germania ma anche da altri Paesi europei. La stampa bavarese parla di partita ad alto rischio incidenti, considerando che è previsto l'arrivo da Belgrado di un migliaio di esponenti della tifoseria dura e violenta della Stella Rossa. Per questo è stato predisposto un massiccio dispositivo di forze di polizia sia nel centro del capoluogo bavarese che nella zona dello stadio. Le forze dell'ordine hanno diffuso in vari modi, anche via Twitter, messaggi di benvenuto ai supporter serbi, sottolineando tuttavia che non verrà tollerato il benchè minimo episodio di violenza e intolleranza. L'incontro fra Bayern e Stella Rossa, valido per il gruppo B della Champions League, è in programma a partire dalle 21.00.