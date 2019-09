Tennis: derby italiano a San Pietroburgo

ROMA, 18 SET - Derby azzurro oggi al "St. Petersburg Open", torneo Atp World Tour 250 con un montepremi di 1.180.000 dollari che si sta disputando sul veloce indoor di San Pietroburgo, in Russia. Nel match che completa il primo turno si affrontano Thomas Fabbiano, numero 92 Atp, e Salvatore Caruso, numero 114 Atp: il 30enne pugliese di San Giorgio Jonico si è aggiudicato l'unico precedente, disputato nel 2013, nei quarti del challenger di Recanati (l'incontro è programmato su un campo non coperto dalla produzione televisiva locale). Debutterà giovedì direttamente al secondo turno Matteo Berrettini, numero 13 del ranking mondiale e terza testa di serie: il 23enne romano troverà dall'altra parte della rete lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 77 Atp. Tra i due non ci sono precedenti. A guidare il seeding è il russo Daniil Medvedev, numero 4 del ranking mondiale dopo la finale raggiunta agli US Open: il 23enne moscovita precede il connazionale Karen Khachanov, numero 9 Atp.