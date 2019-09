ROMA, 17 SET - Comincia con un pareggio per 1-1 contro lo Slavia Praga l'avventura dell'Inter di Antonio Conte in Champions League. Il match di San Siro, al quale hanno assistito 50.128 spettatori, era valido per il gruppo F. Queste le reti: nel st 18' Olayinka, 47' Barella.