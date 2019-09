Parma: Karamoh diserta allenamento

BOLOGNA, 17 SET - Il Parma prenderà provvedimenti nei confronti del suo attaccante, in prestito dall'Inter, Yann Karamoh. Il calciatore ivoriano naturalizzato francese, si legge in una nota della società, "dopo i ripetuti e reiterati ritardi agli allenamenti nelle scorse settimane, nella giornata odierna non si è presentato all'allenamento. La società, che ha sempre messo il rispetto delle dinamiche di gruppo davanti ad ogni interesse individuale, provvederà a sanzionare il giocatore per la violazione delle norme disciplinari, riservandosi ogni diritto a sua tutela".