Champions: Bonucci, Juve tra favorite

TORINO, 17 SET - "Giochiamo con entusiasmo, siamo tra le favorite". Non si nasconde la Juventus che domani sera sfida l'Atletico Madrid nella prima gara dei gironi di Champions League. Lo assicura Leonardo Bonucci, che ai microfoni di Sky Sport non mostra preoccupazione per il pareggio di Firenze. "Una squadra con grande carattere ha portato a casa un punto - dice - non so quante squadre ci sarebbero riuscite. Diamoci del tempo per mettere a punto i meccanismi che secondo il mister ci faranno diventare la squadra più forte d'Europa".