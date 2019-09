Marotta, Conte è allenatore vincente

MILANO, 17 SET - "Conte è un allenatore vincente, la sua esperienza con la Juventus fu incisa da tre scudetti, anche se aveva potenzialità ridotte. Tutto dipende anche dall'avversario, stasera abbiamo l'incognita di non conoscere ancora il nostro valore e soprattutto l'avversario". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, intervenendo ai microfoni di Sky prima della gara contro lo Slavia Praga. "Scudetto? Essere in testa in campionato adesso è relativo. Con la famiglia Zhang si è rivitalizzato l'ambiente, gli obiettivi appaiono raggiungibili. Il percorso è lungo, la società ha fatto grandi investimenti, ma visto il blasone l'Inter comunque quando partecipa ad una competizione deve cercare di ottenere il massimo", ha concluso Marotta.