Marotta, su San Siro dibattito aperto

MILANO, 17 SET - "Su San Siro c'è un dibattito molto aperto. Sia l'Inter che il Milan vogliono creare una struttura idonea per contenere le migliaia e migliaia di tifosi che i club hanno, in un clima di grande ospitalità". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, intervenendo sul tema San Siro ai microfoni di Sky. "Le soluzioni sono aperte. Ci saranno discussioni e dibattiti nei prossimi mesi per arrivare alla migliore soluzione".